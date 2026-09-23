Zelenskis: karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus

Antradienį Niujorke jis susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris vėliau sakė, kad jų derybos buvo labai produktyvios.
Tačiau vėliau Vašingtonas surengė atskiras derybas su Rusija ir patvirtino, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas buvo pakviestas į vėliau šiais metais vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimą.
V. Zelenskis savo kalbą JT trečiadienį pradėjo pacituodamas D. Trumpo įrašą socialiniame tinkle „Truth Social“, kuriame JAV prezidentas pareiškė, kad Rusija prarado savo naftos pramonės kontrolę.
„Sunku įsivaizduoti labiau žeminantį pralaimėjimą valstybei, kuri yra nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė ir taip didžiuojasi savo naftos eksportu“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak V. Zelenskio, JAV prezidentas yra teisus sakydamas, kad nesibaigiantis karas Ukrainoje turi baigtis.
„Nežinau nė vieno pasaulio lyderio, kuris sakytų kitaip. Nežinau nė vieno žmogaus, kuris atvirai pasisakytų už šį karą, išskyrus vieną“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje V. Putiną.
Abejonės V. Putino nuovokumu
Be to, Ukrainos prezidentas suabejojo, ar V. Putinas yra „nuovokus ir nuosaikus“ ir teigė, kad Rusijos vadovas yra pasirengęs prarasti 248 karius dėl kiekvieno šiemet užimto kilometro.
Pasak jo, Rusijai šiemet pavyko užimti tik kiek daugiau nei 1 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, kurios nemažą dalį Kyjivas jau išlaisvino.
„Per aštuonis mėnesius 248 tūkst. (Rusijos karių – ELTA) žuvo arba buvo sunkiai sužeisti“, – sakė V. Zelenskis.
Tada V. Zelenskis prabilo apie V. Putino „draugą“ Kim Jong Uną ir pareiškė, kad Šiaurės Korėjos lyderis pasiuntė savo karius „sustiprinti silpnąsias Rusijos kariuomenės vietas“.
„Šiaurės korėjiečiai taip pat patyrė nuostolių, didelių nuostolių. Tikriausiai matėte transliaciją iš Pchenjano, kai ten buvo pagerbti žuvusieji“, – sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis klausė, kodėl Šiaurės Korėjos kariai turėtų žūti dėl karo Ukrainoje, ir apkaltino Kim Jong Uną naudojant juos kaip „valiutą“, kad mainais ką nors gautų.
Ukrainos lyderis teigė, kad Ukraina netgi yra perdavusi Šiaurės Korėjos karo belaisvių Pietų Korėjai, ir pridūrė, kad šiuos karius nelengva paimti į nelaisvę gyvus, nes kai kurie iš jų verčiau nusižudytų nei patektų į nelaisvę.
Pasak V. Zelenskio, užuot tiesiog sustojęs ir valdęs savo šalį, V. Putinas nuolat ieško, kas galėtų padėti jam nužudyti daugiau žmonių.
„Ar po viso to apskritai galite įsivaizduoti jį be karo? Jis yra nulinis pacientas – tas, nuo kurio ši karo idėja plinta vis toliau. O kur tik ji išplinta, ten atneša vien skausmą, nestabilumą, naujų pavojų ir, žinoma, naujų krizių“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, kuo daugiau veiksmų laisvės turi Rusijos prezidentas, tuo pavojingesnis pasaulis tampa visiems kitiems.
„Todėl nulinis pacientas turi būti sustabdytas. Jam turi būti atimta galimybė veikti ir toliau skleisti šį blogį“, – sakė V. Zelenskis.
Žiema kaip ginklas prieš pačius rusus
Pasak V. Zelenskio, nė vienas Rusijos pareigūnas niekada neįsivaizdavo, kad kare Ukrainoje žiema gali būti panaudota kaip ginklas prieš juos pačius.
„Šią žiemą mes pasirūpinsime, kad taip ir nutiktų“, – JT Generalinėje Asamblėjoje pareiškė Ukrainos prezidentas.
„Jei Rusija ir toliau taikysis į mūsų energetikos sistemą ir šildymo infrastruktūrą, ukrainiečiai supranta, kad ši žiema mums gali būti labai sunki. Tačiau atsakydami neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik pasirūpinti, kad skaudėtų ir Rusijai“, – sakė jis.
Tačiau V. Zelenskis pridūrė, kad todėl ir būtina iki žiemos imtis deeskalavimo veiksmų.
„Dabar mums reikia diplomatijos ir jėgos, ir žingsnis po žingsnio šaliname spragas abiejose šiose srityse“, – sakė V. Zelenskis.